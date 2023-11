Auto Michelin baut Stellen ab in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Standort Trier, an dem Wulstkerne für Pkw-Reifen hergestellt werden, sind laut Unternehmen 88 Mitarbeiter (Stand September) beschäftigt. In Homburg seien es in dem betroffenen Bereich 843 Beschäftigte. Der größte europäische Produktionsstandort von Michelin für die Runderneuerung von Lkw-Reifen in Homburg (480 Mitarbeiter) und das Pkw-Reifenwerk in Bad Kreuznach sind laut Mitteilung nicht betroffen. Die Produktion an diesen Standorten werde fortgeführt.