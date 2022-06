Aufführung : Mexikanische Künstlerin setzt Auftakt zum Tanzkongress

Mainz Mit einer Aufführung unter freiem Himmel beginnt an diesem Donnerstag (17.30 Uhr) in Mainz ein viertägiger Tanzkongress. Das alle drei Jahre in einer anderen Stadt stattfindende Treffen bringt bis Sonntag mehr als 800 Menschen zu einem Austausch über aktuelle Entwicklungen der Ballettszene zusammen.

Zum Auftakt von etwa 90 Veranstaltungen tritt auf einem Platz neben dem Staatstheater Mainz die mexikanische Tänzerin Yansi Méndez Bautista mit einer Solo-Performance auf, die als „Liebeserklärung an den verletzlichen Körper in all seinen Facetten“ angekündigt ist.

Die Kulturstiftung des Bundes nannte als Ziel des Tanzkongresses, unterschiedliche Tanzszenen zusammenzubringen, den künstlerischen Austausch zu fördern und die Sichtbarkeit der Kunstform Tanz zu erhöhen. Die Kulturstiftung fördert den Kongress mit 940.000 Euro. Für mehrere Workshops wurde die Bevölkerung von Mainz zum Mitmachen eingeladen. Mit dem ebenfalls am Donnerstag beginnenden „Dance Tunnel“ werde ein Raum entstehen, „in dem jeder hingehen kann und für längere oder kürzere Zeit tanzen kann“, sagte die Mitveranstalterin und Dramaturgin Ingrida Gerbutaviciute.

19 Kuratorinnen und Kuratoren betreuen zwölf inhaltliche Module des Kongresses mit dem Motto „Sharing Potentials“. In einigen Modulen werden die Tanzschaffenden nach den sie bewegenden Themen gefragt, darunter Ausbildungsfragen, innovative Arbeitsmodelle, digitale Plattformen oder Perspektiven für den ländlichen Raum. Auch aktuelle politische Themen werden diskutiert, etwa zur Rolle der Tanzkunst angesichts von Krieg und Gewalt.

© dpa-infocom, dpa:220615-99-678373/2

(dpa)