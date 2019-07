Sommerfestival „Constellations“ : Metzer Festival mit digitalem Zauber und analogem Trump

Metz Das Sommerfestival „Constellations“ soll eine Million Besucher nach Lothringen locken.

Zum dritten Mal hat die Stadt Metz jetzt ihr dreimonatiges Sommerfestival „Constellations“ gestartet. Dessen Hauptzweck ist es, mit Kunst und Kultur Touristen anzulocken. 950 000 Besucher, Einheimische wie Fremde, waren es 2018. Diesmal will Metz die Eine-Million-Marke knacken. Kann „Constellations“ in der dritten Auflage noch überraschen? Doch, aber auch durch einige Änderungen, die einen nicht nur glücklich stimmen.

Weniger Kunst biete man keinesfalls, widerspricht Kulturbeigeordneter Hacène Lekadir. Man könnte es auch so sagen: Metz will mit einem Schwerpunkt trumpfen, setzt so ziemlich alles auf eine Karte, und die heißt digitale Kunst mit Licht und Sound. So wartet der Abend-Parcours „Pierres Numériques“, der von donnerstags bis samstags nach Einbruch der Dunkelheit „eingeschaltet“ wird und mit einem 15-minütigen Videomapping auf der Kathedrale beginnt, mit rund einem Dutzend faszinierender Kunsterlebnisse auf. Wobei die Bespielung der Kathedrale, ein Publikumsrenner, nicht unbedingt das stärkste ist. Der junge Künstler Vincent Masson taucht die Fassade in wilde Farb- und Ornament-Räusche, die ebenso überladen wirken wie die Soundkulisse des Collectif sin~.