Meteorologen erwarten wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte

Mainz Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zur Wochenmitte wechselhaft. Obwohl sich der Nebel nur zögerlich auflöst, ist am Dienstag auch Sonnenschein möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bei 9 bis 13 Grad bleibe es trocken. In der Nacht zu Mittwoch und im Tagesverlauf erwarten die Meteorologen viele Wolken oder neblig-trübes Wetter. Vereinzelt kann Regen fallen. Erst am Nachmittag lockert es etwas auf. Bei Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad bleibt es dann auch trocken.

Auch die zweite Wochenhälfte wird den Angaben nach wechselhaft und stark bewölkt. Am Donnerstag sei zeitweise auch Regen möglich, am Freitag bleibt es größtenteils trocken. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 11 bis 14 Grad, im Bergland um die 9 Grad.