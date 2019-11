Meteorologen: Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee in der Eifel

Schnee liegt auf herbstlich verfärbten Blättern. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Offenbach In höheren Lagen in Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen auf winterliche Wetter- und Straßenverhältnisse einstellen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach (DWD) rechneten bis in die Nacht zum Dienstag in der Eifel mit 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee.

