Messgeräte für Mitarbeiter nach Räumung von Eissporthalle

Mainz Nach der Räumung der Mainzer Eissporthalle aufgrund eines erhöhten Kohlenmonoxid-Wertes zieht der Betreiber Konsequenzen. Mitarbeiter sollen mit tragbaren Messgeräten ausgestattet werden, wie Geschäftsführer Milan Nosek am Montag sagte.

Dies sei ein freiwilliger Schritt, rechtlich sei der Betreiber zu der Anschaffung nicht verpflichtet. Am Samstagabend hatte die Feuerwehr 150 Menschen aus der Halle in Sicherheit gebracht, nachdem das tragbare Messgerät eines Sanitäters angeschlagen und eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft festgestellt hatte. Wie Nosek erklärte, waren die Rettungskräfte in die Eissporthalle gerufen worden, weil sich einer der Gäste verletzt hatte. Der SWR hatte zunächst berichtet.