Messerattacke nach Streit - Opfer schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Weißenthurm Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Weißenthurm bei Koblenz in einer Messerattacke gegipfelt. Dabei wurde das Opfer am Mittwoch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Koblenz mitteilte.

