Messerattacke: Mutmaßlicher Täter und Opfer begegnen sich

Ein Hinweis-Schild hängt an der Fassade des Mainzer Landgerichts. Foto: Andreas Arnold/Archiv.

Mainz Im Prozess um eine lebensbedrohliche Messerattacke in Worms sind sich zum Auftakt des Prozesses vor dem Mainzer Landgericht mutmaßlicher Täter und Opfer begegnet. Beide schilderten am Montag den Tathergang vom November 2010 unterschiedlich.

Der 44 Jahre alte Angeklagte berichtete, seinerzeit habe sein Gegenüber ein Messer mitgebracht. Er will es weggetreten, aufgehoben und dann im Gerangel zugestochen haben. Das Opfer erzählte indes, der Angeklagte habe die Waffe bei sich gehabt und unvermittelt zugestochen.

In dem Verfahren geht es um versuchten Totschlag. Der Tat soll ein Streit zwischen den beiden Türken um ausstehendes Geld für Estricharbeiten vorausgegangen sein. Der Angeklagte wollte 300 Euro von dem 38 Jahre alten Opfer haben. Das betont, nur Kollege und nicht Chef gewesen zu sein. Bei dem Messerangriff an einer Wormser Tankstelle erlitt der 38-Jährige schließlich lebensgefährliche Stichverletzungen in der Brust und musste wochenlang ins Krankenhaus.