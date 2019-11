Messerattacke in Worms: Staatsanwaltschaft für 14 Jahre Haft

Landgericht Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die Staatsanwaltschaft hat im Prozess um die tödliche Messerattacke auf eine 21-Jährige in Worms 14 Jahre Haft gefordert. Zudem sprach sich die Anklage am Dienstag vor dem Landgericht Mainz dafür aus, den 28 Jahre alten tunesischen Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen.

Zum Zeitpunkt der Tat im März dieses Jahres war er der Freund des Opfers. Der Angeklagte habe einen heimtückischen Mord im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen, befand die Staatsanwaltschaft. Die Nebenklage sprach sich für eine lebenslange Haft aus und sah keinen Grund für eine Strafmilderung, die Verteidigung plädierte auf acht bis zehn Jahre Haft.