Messerattacke auf Schwangere: Lebenslange Haft gefordert

Im Krankenhaus Marienwörth wurde eine 25 Jahre alte schwangere Frau Opfer einer Messerattacke. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Bad Kreuznach Die Staatsanwaltschaft hat in dem Prozess um eine Messerattacke auf eine Schwangere eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert - wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung sowie Schwangerschaftsabbruch, wie Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Dienstag vor dem Landgericht Bad Kreuznach erklärte.

Sie und die Verteidigung hatten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Schlussvorträge gehalten. Verteidiger Olaf Langhanki sprach sich für eine zeitlich befristete Haftstrafe aus. Die Länge habe er ins Ermessen des Gerichts gestellt, sagte Langhanki. Ein Urteil sollte noch am Nachmittag fallen.