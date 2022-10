Prozess : Messerangriff von Fahrschüler auf Fahrlehrer vor Gericht

Mainz Nach drei durchgefallenen praktischen Prüfungen hat ein Mann seinen Fahrlehrer bei einem Messerangriff schwer verletzt. Zum Prozessauftakt geht es vor allem um den Ablauf der Tat. Die Strafkammer sucht auch nach Hinweisen für das Motiv.

Drei Fahrlehrer machen zwischen den Autos vor ihrer Fahrschule eine Raucherpause, als plötzlich ein ehemaliger Schüler angerannt kommt, mit einem Messer von hinten auf einen von ihnen los geht und ihn lebensgefährlich verletzt. So haben das Opfer und seine beiden Kollegen am Freitag vor dem Landgericht den Angriff vom März in Mainz geschildert. „Ich hatte sehr starke Angst, als ich gesehen habe, wie groß und lang das Messer war“, sagte der 49 Jahre alte lebensgefährlich verletzte Fahrlehrer am ersten Prozesstag.