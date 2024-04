Saarpfalz-Kreis Messerangriff und Pfefferspray-Attacke bei Osterkirmes

Bei zwei Angriffen auf der Kirmes im saarländischen Homburg sind an Ostern mehrere Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger wurde am Sonntag von mehreren Unbekannten angegriffen und mit einem Messer verletzt, wie die Polizei am Montag berichtete. Ein Angreifer aus der etwa sechsköpfigen Gruppe habe ihn zunächst vor einem Fahrgeschäft mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als das Opfer zu fliehen versuchte, habe es einer der Angreifer mit einem Messerstich in den Brustkorb verletzt. Weshalb die Gruppe den 27-Jährigen attackierte, war zunächst unklar. Der Angriff sei „relativ unvermittelt“ geschehen.