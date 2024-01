Ermittlungen Messerangriff: Mitglied von Rockergruppe tatverdächtig

Germersheim · Nach einer Messerattacke am Rande einer Trauerfeier auf einem Friedhof in Germersheim hat sich der gesuchte Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der 39-Jährige sitzt inzwischen wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

22.01.2024 , 17:31 Uhr

Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Bei der Tat am 27. Dezember 2023 war ein 34-Jähriger mit einem Messer im Gesicht schwer verletzt worden, er könnte den damaligen Angaben zufolge dauerhaft entstellt sein. Der Tatverdächtige war als mutmaßliches Mitglied der Hells Angels identifiziert worden. Er soll von einem 33 Jahre alten weiteren Mitglied der Rockergruppe zu der Tat angestiftet worden sein. © dpa-infocom, dpa:240122-99-709298/2

