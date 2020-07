Messerangriff: Mann in Ludwigshafener Innenstadt verletzt

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Zwei junge Männer haben in der Innenstadt von Ludwigshafen eine Frau angepöbelt und ihren zu Hilfe kommenden Freund mit einem Messer verletzt. Der 47-Jährige sei am Gesäß getroffen worden, Lebensgefahr habe keine bestanden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.