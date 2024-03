Prozess Messerangriff in Wildpark: Urteil erwartet

Der Prozess um ein Gewaltverbrechen an einem Paar in einem Wildtierpark im Regionalverband Saarbrücken neigt sich dem Ende zu. Angeklagt ist ein 23-jähriger Mann. Nach Angaben eines Gerichtssprechers könnte am heutigen Freitag das Urteil gesprochen werden. Zuvor sollen noch einige Zeugen gehört werden. Der Angeklagte hatte gestanden, das Paar mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.