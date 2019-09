Messerangriff in Gaststätte: Mann in Untersuchungshaft

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archivbild.

Brücken Ein 46 Jahre alter Mann soll in Brücken (Kreis Kusel) mehrmals mit einem Messer auf einen 23-Jährigen eingestochen haben. Die zwei Männer seien zuvor in einer Gaststätte in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa