Messerangriff auf Schüler: 15-Jähriger in U-Haft

Koblenz Ein 15-jähriger Jugendlicher soll einen Zwölfjährigen in Koblenz mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Bei dem Angriff am 6. Dezember auf einem Fuß- und Radweg in der Nähe des Moselufers sei das Opfer am Bauch verletzt worden, teilte ein Sprecher der Koblenzer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuvor soll es zwischen dem Beschuldigten und dem Zwölfjährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der zwölf Jahre alte Schüler wurde operiert, befindet sich laut Staatsanwaltschaft aber in keinem lebensgefährlichen Zustand. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der Verdächtige wurde demnach noch am Tag der Tat festgenommen. Gegen den 15-Jährigen sei wegen der Schwere der Tat Haftbefehl erlassen worden, er sei in Untersuchungshaft in einem Jugendgefängnis. Er habe bislang noch keine Aussagen zu den Vorwürfen gemacht. Im Raum steht der Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der 15-Jährige solle den Tod des Zwölfjährigen zumindest billigend in Kauf genommen haben.

(dpa)