Schulen Messengerdienst: Chatten in der Schule ausdrücklich erlaubt

Chatten in der Schule ausdrücklich erlaubt: Rheinland-Pfalz hat einen eigenen Messengerdienst entwickelt, der für Absprachen, gemeinsame Projekte und Lernmaterial für den Unterricht in den Schulen im Land genutzt werden kann. „Ein geeigneter Messenger kann auch den Schulalltag in vielen Situationen leichter und komfortabler machen, deshalb haben sich viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ein solches Tool gewünscht“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz.