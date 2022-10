Auszeichung : Merziger Ukraine-Hilfe und Roland Rixecker ausgezeichnet

Saarbrücken Die Merziger Ukraine-Hilfe und der saarländische Antisemitismusbeauftragte Roland Rixecker werden mit dem ersten Evangelischen Freiheitspreis Saar ausgezeichnet. Der Preis der evangelischen Kirchen im Saarland geht an Einzelpersonen oder Gruppen, die sich durch besonderes Engagement um Kirche und Gesellschaft verdient gemacht haben, wie die evangelischen Kirchenkreise im Saarland am Dienstag mitteilten.

Roland Rixecker wurde unter anderem in seiner Funktion als Antisemitismusbeauftragter des Saarlandes für den vorbildhaften interreligiösen Dialog mit der jüdischen Gemeinde ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 31. Oktober in Saarbrücken statt.