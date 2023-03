CDU-Chef Merz: Müssen Freiheit, Frieden und Toleranz schützen

„Aber lasst uns bitte auch nie aus dem Blick verlieren, dass es dabei auch - und vor allem - darum geht, Frieden, Freiheit, Offenheit, Liberalität, Toleranz in unserem Land und in ganz Europa vor allen diesen Anfechtungen zu schützen, denen wir heute ausgesetzt sind“, sagte Merz am Donnerstag bei einer Regionalkonferenz für Parteimitglieder und Interessierte in Pforzheim. „Wann denn, wenn nicht jetzt? Und wer denn, wenn nicht wir?“, rief Merz.