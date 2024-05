Wahlen Merz fordert Rücknahme von Verbrenner-Verbot

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz will das ab 2035 geltende Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotoren kippen. „Dieses Verbot des Verbrenners muss rückgängig gemacht werden, weil wir heute nicht wissen, welche Mobilität in Zukunft wirklich umweltneutral und klimaverträglich entwickelt werden kann“, sagte Merz am Mittwochabend bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Saarlouis.