Wahlen Merz: Deutschland hat beim Hochwasser mitgefühlt

Nach dem verheerenden Hochwasser im Saarland hat CDU-Chef Friedrich Merz allen Helfern gedankt. „Es hat in ganz Deutschland eine große Solidarität, ein großes Mitgefühl mit Ihnen gegeben“, sagte er am Mittwochabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Saarlouis zu den Saarländern. Er wolle seine Rede verbinden mit „mit einem ganz, ganz herzlichen Wort des Dankes, an alle die, die eine so großartige Solidarität geleistet haben mit denen, die von dieser Flut und von diesem Unwetter betroffen waren“. Es seien derzeit „herausfordernde Zeiten“.