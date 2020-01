Mertin will Alter von Strafmündigkeit auf Prüfstand stellen

Herbert Mertin (FDP) steht in einem Raum. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat positiv auf einen Vorstoß der CSU-Landesgruppe im Bundestag reagiert, das auf 14 Jahre festgesetzte Alter für die Strafmündigkeit zu überprüfen.

Erst im November habe die Justizministerkonferenz seinen Vorschlag in dieser Richtung einhellig abgelehnt, erklärte Mertin am Mittwoch in Mainz. „Den Sinneswandel der CSU nehme ich daher mit Interesse zur Kenntnis.“