Mertin plädiert für neue Balance von Bund und Ländern

Mainz Die Beziehungen zwischen Bund und Ländern sollten nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin (FDP) neu ausbalanciert werden. Mertin sprach sich am Donnerstag in Mainz dafür aus, „nach Beendigung der Pandemie mit zeitlichem Abstand die Bund-Länder-Beziehungen zu evaluieren und erst dann neu zu justieren“.

Mertin bezog sich auf ein Interview des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Bundestag, Ralph Brinkhaus, vom Februar in der Zeitung „Welt am Sonntag“, in dem sich dieser für eine „Jahrhundertreform“ ausgesprochen und dabei auch die Bund-Länder-Kooperation genannt hatte.