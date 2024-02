Extremismus Mertin: Parteien müssen gemeinsam gegen die AfD stehen

Die Voraussetzungen für ein AfD-Verbotsverfahren liefere der Verfassungsschutz. Bisher werde die AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertet. Bundesweit gelte sie als Verdachtsfall und wehre sich dagegen vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster. Ob dies für das Verbot der gesamten Partei reiche, sei fraglich, sagte Mertin. Möglicherweise liefere dies aber die Grundlage für ein Verbot in den drei Bundesländern.