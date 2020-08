Mertin: Kürzere Ausbildung für Allgemeinen Vollzugsdienst

Herbert Mertin (FDP), Justizminister in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) will die Ausbildung des Allgemeinen Vollzugsdienstes um sechs Monate auf anderthalb Jahre verkürzen und inhaltlich modernisieren. Zu wenig Stellen, zu viele Überstunden der derzeit rund 1700 Beschäftigten in den Gefängnissen sowie eine altmodische Theorieausbildung nannte der FDP-Politiker am Mittwoch in Mainz als Gründe.

„Nach aktuellen Berechnungen würden bis zum Ende des Jahres 2029 rund 900 Personalabgängen lediglich 720 neu ausgebildete Bedienstete gegenüberstehen“, sagte Mertin. „Es fehlen also irgendwann 180.“ Nach der Reform könnten statt bislang rund 100 Anwärter pro Jahr künftig 120 bis 130 ausgebildet werden - für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die frühere Ernennung zu Beamten bedeute auch früher mehr Geld: Dabei gehe es um mindestens 700 Euro pro Monat.