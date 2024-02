Notfälle Menschliche Knochen in Sulzbach stammen von vermisstem Mann

Die in einem Wald bei Sulzbach im Saarland gefundenen Knochen stammen von einem seit knapp neun Monaten vermissten Mann. Das habe eine rechtsmedizinische Untersuchung ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Es seien keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes gefunden worden. Daher habe die Polizei ihre Ermittlungen eingestellt. Man gehe derzeit von einem Suizid aus, sagte ein Ermittler in Sulzbach am Freitag.