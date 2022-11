Polizistenmord-Prozess : Menschen als „Beute“: Lebenslang für Polizistenmorde

Ein Holzkreuz zum Gedenken wurde am Tatort an der K22 bei Kusel aufgestellt. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Zehn Monate nach dem Gewalttod von zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle fällt in Rheinland-Pfalz das Urteil. Für den Hauptangeklagten wählt der Richter drastische Worte.

Als das Urteil fällt, wirkt der Angeklagte wie versteinert. Keine Regung ist dem stämmigen Mann anzusehen. Lebenslange Haft wegen zweifachen Mordes und eine besondere Schwere der Schuld - so lautet die Entscheidung des Landgerichts Kaiserslautern, das es als erwiesen ansieht, dass der leidenschaftliche Jäger zwei Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle per Kopfschuss getötet hat. „Er hat beide Beamte erlegt, wie er sonst seine Beute erlegt“, sagt der Vorsitzende Richter Raphael Mall.

„Nein“, sagt ein ehemaliger Kollege der beiden Opfer. Er war damals als einer der ersten am Tatort. „Wer das gesehen hat, wird nach dem Urteil vorerst nicht einfach so weiterleben können.“ Die Bilder im Kopf, sie sind an diesem Tag für eine Erleichterung noch zu mächtig.

Den Polizisten habe der Hauptangeklagte „regelrecht gejagt“ und mit einem Jagdgewehr handlungsunfähig geschossen. „Dann trat er an seine Beute heran und gab dem Polizeibeamten einen letzten Fangschuss in den Kopf. Auch hier "Kopfschuss, wie immer"“, sagte Mall. „Hier wurden aber nicht Wildtiere gejagt, sondern Menschen. Den letzten Schuss nennt man bei Menschen nicht Fangschuss, sondern Hinrichtung.“

An die Angehörigen gewandt, sagt der Richter in einem „persönlichen Schlusswort“, er hoffe, dass das Urteil ihnen bei der Bewältigung der Trauer helfen könne. „Auch Sie haben lebenslänglich bekommen.“

Nun also lebenslange Haft - und eine „besondere Schwere der Schuld“: Was heißt das eigentlich? „Der Begriff bezeichnet eine wesentlich ins Gewicht fallende Schuldsteigerung“, sagt Rechtsanwalt Martin Rubbert, Mitglied des Ausschusses Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins der Deutschen Presse-Agentur. „Es muss etwas deutlich herausragen.“

Die Plätze im Landgericht sind auch am letzten Prozesstag voll belegt gewesen. Darunter finden sich etliche Zuschauer, die in den vergangenen Monaten regelmäßig dabei waren. „Es war sehr interessant, so einen Prozess von Anfang bis Ende zu erleben“, sagt Tanja Fay. Der Fall habe sie so mitgenommen, dass sie mit ihrem Mann bis auf drei Termine jedes Mal aus Saarbrücken gekommen sei. „Manche hier haben sich sogar Urlaubstage genommen, um dabei zu sein.“