Mensch aus brennender Wohnung gerettet

Koblenz Ein Mensch ist in Koblenz aus einer brennenden Wohnung gerettet worden. Anwohner waren am Freitag im Stadtteil Karthause auf einen piepsenden Warnmelder aufmerksam geworden und entdeckten die Person bewusstlos in der verrauchten Wohnung, wie die Feuerwehr mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa