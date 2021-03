Metz : 80 Prozent der Covid-Fälle sind Mutationen

Metz Im Département Moselle stehen die Kliniken unter hohem Druck. Gute Nachrichten gibt es hingegen in Schulen und bei der Impfung.

Im Département Moselle mit Grenze zum Saarland ist die englische Mutation des Coronavirus auf dem Vormarsch. Zurzeit seien 42 Prozent der Coronainfektionen auf diese Variante zurückzuführen, wie Lamia Himer von der regionalen Gesundheitsbehörde ARS am Dienstag vor Journalisten mitteilte. „Weitere 37 Prozent werden der südafrikanischen Mutation zugerechnet“, so Himer. Damit sind knapp 80 Prozent der im Département verzeichneten Fälle Mutationen. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen steigt bei unseren französischen Nachbarn wieder die Zahl der Infektionen. Der Inzidenzwert (Zahl der neuen Fälle pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage) ist in den letzten Tagen leicht gestiegen und liegt derzeit bei 290. Dabei soll auch die hohen Testzahlen berücksichtigt werden. „Letzte Woche haben wir im Schnitt 6000 Tests pro 100 000 Einwohner durchgeführt“, sagte Olivier Delcayrou, Generalsekretär bei der Präfektur in Metz. Das Testangebot werde insgesamt sehr gut aufgenommen. In den Testzentren, die in unmittelbarer Grenznähe auf der französischen Seite aufgebaut wurden, damit sich die Pendler testen lassen können, herrsche vor allem an den Sonntagen Hochbetrieb. „Nach den Ardennen sind wir das Département Frankreichs, in dem am meisten getestet wird“, sagte Lamia Himer. Auch bei der Positivitätsrate liege das Département Moselle mit 4,7 Prozent im landesweiten Vergleich gut dar. Erfreulich seien laut Delcayrou die Ergebnisse der Tests in den Schulen. „Unter den letzten 1317 Tests in den Gesamtschulen gab es lediglich fünf positive Fälle“, berichtete er. In den Kitas und Grundschulen werden Speicheltests statt Nasenabstriche gemacht. „Dort waren vier von 4063 Tests positiv.“