ARD Meiste Produktion sportlicher Großereignisse in Köln

Köln · Die ARD wird vom kommenden Jahr an sportliche Großereignisse in Köln produzieren. Der sogenannte Sporthub auf dem Gelände des WDR startet mit der Handball-WM der Männer im Januar, wie die ARD am Donnerstag nach der Intendantensitzung mitteilte.

20.06.2024 , 14:33 Uhr

Ab 2025 produziert die ARD sportliche Großereignisse in Köln. Foto: Michael Rossmann/dpa

„Mit dem ARD-Sporthub machen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg hin zu einer noch engeren Zusammenarbeit in der ARD“, sagte der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke. „Wir können so unsere Produktionskosten erheblich reduzieren und schaffen Raum für Innovationen.“ Die Federführungen der Sender für die jeweiligen Sportereignisse bleiben nach ARD-Angaben bestehen. Es gibt innerhalb des Verbundes verschiedene Zuständigkeiten. So ist etwa der NDR für die Olympischen Sommerspiele zuständig, für Fußball-Weltmeisterschaften der SWR. © dpa-infocom, dpa:240620-99-467686/3

(dpa)