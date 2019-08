Meist freundliches Wetter in Rheinland-Pfalz

Die Sonne scheint in einem Wald durch die Blätter von Buchen. Foto: Guido Kirchner/Archivbild.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken Der August beginnt in Rheinland-Pfalz nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist heiter und freundlich. Den Meteorologen zufolge wird es am Donnerstag landesweit oft sonnig. Im Tagesverlauf ziehen vor allem im Norden teils Wolken auf, bis auf vereinzelte Schauer in der Eifel bleibe es aber meist trocken.

Von dpa

Bei Temperaturen bis 28 Grad ist es dabei nach Einschätzung des DWD meist sommerlich warm. Nachts bleibt es laut Prognose trocken - bei Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad.