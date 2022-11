Sportpolitik : „Meilenstein“: Ansprechstelle Safe Sport für Gewalt-Opfer

Mainz Eine von Bund und Ländern initiierte Ansprechstelle soll Betroffene von sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport helfen. Es ist die erste Etappe für ein Zentrum für Safe Sport.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die Bundesländer machen beim Thema Gewalt im Sport Dampf. Bei der Sportministerkonferenz am Donnerstag in Mainz gründeten sie gemeinsam einen Trägerverein für eine Ansprechstelle für mehr Hilfe Betroffener von sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt. Das Ziel, die Einrichtung eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport, also für sicheren und gewaltfreien Sport, soll schon im Sommer nächsten Jahres erreicht werden.