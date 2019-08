Mehrköpfige Bande attackiert Brüderpaar in Saarbrücken

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Saarbrücken Eine mehrköpfige Bande hat in der Nacht zum Sonntag scheinbar grundlos ein Brüderpaar in der Innenstadt von Saarbrücken attackiert. Die Täter seien mindestens zu dritt mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray auf die 20- und 23-jährigen Brüder losgegangen, teilte die Polizei in Saarbrücken mit.

Einer der mutmaßlichen Täter hatte die beiden mit einem Messer bedroht.