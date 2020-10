Mehrheit der RMV-Fahrgäste hält sich an Maskenpflicht

Medizinischer Mundschutz liegt in einer Apotheke. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv

Hofheim In den Bussen und Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) hält sich die Mehrheit der Fahrgäste an die Maskenpflicht und trägt die Mund-Nasen-Bedeckung korrekt. Bei 92 Prozent der Fahrgäste gebe es keine Beanstandungen, berichtete eine RMV-Sprecherin am Montag zur Zwischenbilanz der RMV-Präventionsteams und zu den Erfahrungen mit mehr als 300 000 Fahrgästen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Die überwältigende Mehrheit der Fahrgäste hält sich nach wie vor an die Maskenpflicht“, sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Bereits die Ansprache der Fahrgäste, die sich nicht korrekt verhalten, habe einen großen Effekt. Weniger als ein Prozent aller Fahrgäste waren komplett ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs. Knapp sieben Prozent trugen ihre Bedeckung falsch, etwa unter der Nase.

Mehr als 88 Prozent der Fahrgäste ohne oder mit nicht korrekt getragener Maske zeigten sich den Angaben zufolge einsichtig, korrigierten die Bedeckung oder nahmen eine Maske vom Präventionsteam entgegen. Die Zahl der Fahrgäste mit nicht korrekt getragener Maske sei beispielsweise im regionalen Schienenverkehr über den September hinweg von knapp sieben Prozent auf gut fünf Prozent gesunken.

Insgesamt 36 Mitarbeiter einer RMV-Tochtergesellschaft sind seit Mitte August in Bussen und Bahnen unterwegs, um Fahrgäste auf das korrekte Tragen der Masken hinzuweisen und bei Bedarf Masken gegen die Verbreitung des Coronavirus zu verteilen.