Mehrere Verletzte nach Brand in Mainz

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa

Mainz Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Neustadt sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Fünf Patienten wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

