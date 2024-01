Westerwaldkreis Mehrere Verletzte bei Unfällen auf glatten Straßen

Ebenfalls wurde eine 21 Jahre alte Frau am Samstag leicht verletzt, nachdem sie mit ihrem Auto in eine Verkehrsinsel bei Langenhahn fuhr und das Fahrzeug sich überschlug. Bei drei weiteren Unfällen blieb es bei Sachschäden, wie es hieß. In zwei Fällen sollen die beteiligten Autos mit Sommerreifen unterwegs gewesen sein.