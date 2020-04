Mehrere Verletzte bei Motorradunfällen

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Nentershausen/Ahrbrück/Erdesbach Bei Unfällen am sonnigen Osterwochenende sind mehrere Motorradfahrer in Rheinland-Pfalz verletzt worden. Ein 53-Jähriger war am Samstag mit seiner Maschine auf der Landesstraße 317 zwischen Nentershausen und Wallmerod im Westerwald unterwegs, als ihm der Fahrer eines Kleintransporters laut Polizei an einer Kreuzung die Vorfahrt nahm.

Bei dem Zusammenstoß seien beide Männer schwer verletzt worden.

Auf der Bundesstraße 420 in der Pfalz übersah ein 23-jähriger Autofahrer am Samstag beim Abbiegen an einer Kreuzung in Erdesbach ein entgegenkommendes Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden der 58-jährige Fahrer und seine 64-jährige Sozia leicht verletzt.