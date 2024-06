Unfälle Mehrere Verkehrsunfälle mit Rettungswagen

Im Landkreis Neuwied haben sich am selben Tag zwei Unfälle mit Rettungswagen ereignet. Am Mittwochmittag kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Auto auf der Bundesstraße 256 in Oberhonnefeld-Gierend. Dabei wurde der Fahrer des Pkw leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.