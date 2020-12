Mehrere Unfälle wegen Schneeglätte in Rheinland-Pfalz

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Trier Wegen Schneeglätte sind am Sonntagnachmittag mehrere Fahrzeuge in Rheinland-Pfalz verunglückt. Um wie viele Unfälle es sich dabei gehandelt hat, war einem Sprecher des Polizeipräsidiums Trier zufolge zunächst noch unklar.

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus seien in Dreis-Brück (Kreis Vulkaneifel) fünf Menschen verletzt worden. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. In den meisten Fällen seien am Sonntag die Insassen unverletzt geblieben, teilte der Sprecher weiter mit.