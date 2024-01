Agrar Mehrere Tausend Bauern bei Protesten gegen Sparpläne

Koblenz/Mainz · Einige Tausend Bauern im nördlichen Rheinland-Pfalz werden sich voraussichtlich an der Protestwoche gegen die Einsparpläne der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer beteiligen. In allen 14 Kreisen des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau seien am kommenden Montag mittags und nachmittags Demonstrationen und Kundgebungen geplant, sagte der Sprecher des Verbands, Herbert Netter, am Donnerstag in Koblenz.

Zur Abschlusskundgebung am Montagabend in Koblenz würden allein mindestens 1000 Landwirte mit Traktoren erwartet. Insgesamt werde mit bis zu 5000 Teilnehmern an den dezentralen Protesten gerechnet. Am kommenden Mittwoch wollen die Landwirte zu einer landesweiten Kundgebung in Mainz fahren. Am Samstagabend (13.) seien mehr als hundert Mahnfeuer im Gebiet des Verbands geplant. Autobahnblockaden mit Traktoren lehne der Bauern- und Winzerverband ab. „Wir wollen die Leute mitnehmen und nicht verärgern“, sagte Netter. Ziel sei es, politisch etwas zu bewirken. Die Bundesregierung will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Dagegen gehen die Landwirte auf die Straße. Der Bundestag entscheidet darüber voraussichtlich am 18. Januar. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:240104-99-491149/2

(dpa)