Mehrere Schwerverletzte bei Wohnhausbrand

Blaulicht an einem Notarzteinsatzfahrzeug. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Wadern Beim Brand eines Wohnhauses in Wadern-Lockweiler sind am Freitagabend vier Menschen teilweise schwer verletzt worden. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache im Erdgeschoss des mehrgeschossigen Hauses ausgebrochen, berichtete ein Polizeisprecher am Samstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa