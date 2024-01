Staatsanwaltschaft Mehrere Schussverletzungen bei Toten von Montabaur

Die vergangene Woche getöteten Familienmitglieder aus Montabaur haben laut Staatsanwaltschaft alle mehrere Schussverletzungen erlitten. „Nach dem nunmehr vorliegenden vorläufigen Ergebnis der am gestrigen Tag durchgeführten Obduktionen sind alle drei Tatopfer an den Folgen mehrerer Schussverletzungen verstorben“, teilte die Behörde am Mittwoch auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.