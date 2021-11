Mehrere saarländische Lottospieler im Glück

Saarbrücken Über einen Gewinn von mehr als einer Viertel Million Euro darf sich ein Lottospieler aus dem Saarland freuen. Bei der Lotterie 6 aus 49 tippte der Glückspilz aus dem Kreis Saarlouis am Wochenende sechs Richtige und holte damit fast 270.000 Euro, wie Saartoto am Montag in Saarbrücken mitteilte.

Sechs richtige Zahlen hatten demnach bundesweit 15 weitere Tipper, die nun alle die gleiche Gewinnsumme ausgezahlt bekommen.

Ein weiterer Saarländer konnte sich der Mitteilung zufolge über 10.000 in der Rentenlotterie Glücksspirale freuen. In der Zusatzlotterie Spiel 77 gingen außerdem 77.777 Euro an einen Tipper aus Luxemburg. Grund zur Freude hatte zuvor auch ein Lottospieler aus dem Kreis Merzig-Wadern gehabt, der in der Lotterie Eurojackpot rund 45.000 Euro gewann.