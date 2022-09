Rhein-Lahn-Kreis : Mehrere Polizeieinsätze wegen Kirmes-Auseinandersetzungen

Lahnstein Mehrere Auseinandersetzungen bei einer Kirmes im Rhein-Lahn-Kreis haben am Wochenende die Polizei auf Trab gehalten. Zunächst waren die Beamten wegen einer Schlägerei am frühen Samstagmorgen auf das Festgelände im Lahnsteiner Stadtteil Oberlahnstein gerufen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Im Laufe der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass eine Gruppe von vier jungen Männern und andere Besucher eines Festzeltes zunächst in Streit geraten waren. Dabei kam es zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. Mehrere Personen seien leicht verletzt worden, eine medizinische Versorgung vor Ort sei aber nicht erforderlich gewesen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Am Samstagabend wurde erneut die Polizei verständigt, weil einer der Gäste beim Verlassen eines Zeltes ohne ersichtlichen Grund einen Schlag ins Gesicht erhalten habe. Als eine Streife eintraf, habe sich der mutmaßliche Täter aggressiv und aufbrausend gezeigt und sich mit anderen Besuchern der Kirmes anlegen wollen. Daher seien ihm Handschellen angelegt und ein Platzverweis erteilt worden. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Zu einem weiteren Einsatz kam es in der Nacht zum Sonntag: Auch hier war ein Besucher mit zwei Bekannten in Streit geraten. Auf dem Nachhauseweg sei er dann von den beiden Kontrahenten angegriffen worden. Dabei sei ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und mit einem Bierkrug nach ihm geworfen worden, so dass er eine Verletzung am Ohr erlitten habe. Er musste zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte die Täter im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig machen.

© dpa-infocom, dpa:220911-99-718567/2

(dpa)