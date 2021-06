Mehrere Personen bei Schlägerei in Konz verletzt

Das Wort "Polizei" steht auf einem Einsatzwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Konz Bei einer Auseinandersetzung in Konz (Kreis Trier-Saarburg) sind mehrere Menschen verletzt worden. Am Freitagabend sei es bei Familienstreitigkeiten zu einer größeren Schlägerei in einem Wohngebäude gekommen, teilte die Polizei mit.