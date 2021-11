Mehrere Ludwigshafener positiv: Handballspiel abgesagt

Bietigheim-Bissingen Das für den Samstag geplante Spiel der SG BBM Bietigheim gegen die Eulen Ludwigshafen in der 2. Handball-Bundesliga musste wegen einiger Corona-Infektionen abgesagt werden. Wie die SG BBM am Freitag mitteilte, gab es in der Mannschaft der Ludwigshafener mehrere positive Corona-Tests.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.