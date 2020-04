Mehrere kleine Brände rund um Burg Landeck

Klingenmünster Nach mehreren kleinen Bränden rund um die Burg Landeck in der Pfalz geht die Polizei davon aus, dass die Feuer wahrscheinlich gelegt wurden. Eine Selbstentzündung dürfte auszuschließen sein, erklärte ein Sprecher am Sonntag in Bad Bergzabern.

Es könnte sich um Brandstiftung oder eine Sachbeschädigung durch Feuer handeln.