Rhein-Hunsrück-Kreis : Mehrere Kinder bei Unfall mit Hüpfburg verletzt

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Gondershausen Beim Unfall mit einer Hüpfburg während eines Fußballturniers in Gondershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis sind fünf Kinder schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag in Koblenz mit. Vier der kleinen Patienten seien mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen worden.

Insgesamt habe es bei dem Unfall an einem Sportplatz neun verletzte Kinder gegeben.

Nach ersten Ermittlungen wurde die Hüpfburg von einer Windhose erfasst und mehrere Meter in die Höhe gezogen, wie die Polizei mitteilte. Die spielenden Kinder stürzten aus einer Höhe von vier bis fünf Metern ab. Die Polizei hat die Hüpfburg sichergestellt. Auf dem Sportplatz war ein Kinderfußballturnier veranstaltet worden.

(dpa)