Mehrere Kilo Drogen in Wohnung in Saarbrücken gefunden

Das Blaulicht eines Polizeiautos leuchtet. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Saarbrücken In einer Saarbrückener Wohnung sind kiloweise Drogen gefunden worden. Polizisten hatten am Sonntagnachmittag einen jungen Mann auf der Straße kontrolliert und dabei rund 600 Gramm Betäubungsmittel in seiner Sporttasche entdeckt, wie das Landespolizeipräsidium am Abend mitteilte.

